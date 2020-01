Optare per un trasloco fai da te, non sempre è una scelta così conveniente, sia per la fatica ed il tempo impiegati, sia per l’enorme difficoltà (che, in alcuni casi diventa vera e propria impossibilità) di realizzare tutte le operazioni senza ricorrere a mezzi e/o personale esterno.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui si debbano spostare grandi elettrodomestici senza gli strumenti adatti e senza l’aiuto di operatori specializzati che facilitino le manovre di lavoro.

La scelta di contare esclusivamente sulle proprie forze risulta, spesso, essere controproducente, nonché dispendiosa sia in termini di tempi che di costi. Per questo motivo, sono sempre più numerose le persone che scelgono di rivolgersi a ditte specializzate a cui affidare l’intero lavoro.

Questioni burocratiche

Un altro motivo che spinge tantissimi cittadini a ricorrere ai professionisti è legato alle ulteriori difficoltà burocratiche spesso presenti nei singoli comuni: si pensi ad esempio a Roma, in cui si ha bisogno di permessi specifici per entrare in zone a traffico limitato o, addirittura, per mantenere un mezzo in sosta prolungata all’interno di vie, strade e piazze: opzione che potrebbe sembrare remota, ma che risulta quasi necessaria per tutti coloro che traslocano in appartamenti ai piani alti.

Anche da questo punto di vista, la scelta di servirsi di una ditta di traslochi a Roma, come i professionisti di Sinibaldi, risulta sicuramente la più indicata. Sono infatti soprattutto le grandi città a richiedere di seguire un iter burocratico ben preciso e, talvolta, piuttosto lungo e complesso che, grazie all’assistenza di ditte specializzate, è possibile superare in tempi ridotti.

Il giusto partner per traslocare a Roma

Sinibaldi mette a disposizione del cliente professionisti con pluriennale esperienza, che hanno una piena conoscenza del territorio e degli iter amministrativi che si dovranno seguire. Con Sinibaldi, infatti, è possibile ottenere accessi alle zone ZTL, nonché permessi di occupazione del suolo pubblico; la ditta si occupa interamente anche di eventuali procedure doganali, di permessi legati alle singole città di arrivo e/o partenza, così come di richieste per transito traghetti, ove sia necessario. Si tratta di un’azienda leader per quello che riguarda il trasloco a Roma e non solo, con oltre 60 anni di esperienza diretta nella capitale. Sono disponibili soluzioni per tutte le esigenze, che verranno fornite rapidamente, dopo un semplice sopralluogo, rigorosamente gratuito.

I servizi di Sinibaldi

Sinibaldi garantisce, inoltre, tutto ciò che serve per un trasloco sicuro al 100%: si va infatti dalla presenza di automezzi imbottiti alla scelta di utilizzare esclusivamente materiali per l’imballaggio nuovi e rispettosi delle norme igieniche più ferree. A ciò si aggiungano il personale altamente specializzato e la presenza, inclusa sempre e comunque, di una copertura assicurativa personalizzata, in modo da coprire tutte le specifiche necessità di ogni singolo cliente.

Come entrare in contatto col gruppo

Per entrare in contatto con Sinibaldi è sufficiente visitare il sito ufficiale sinibaldi.com. Qui sarà possibile richiedere un sopralluogo oppure calcolare un preventivo online in maniera veloce e, ancora una volta, del tutto gratuita. In alternativa è possibile utilizzare la chat integrata al sito, oppure telefonare al numero verde, gratis anche per chi chiama da cellulare: in questo modo si potranno richiedere tutte le informazioni necessarie e conoscere nel dettaglio le caratteristiche di tutti i servizi personalizzati messi a disposizione dal team.