Una villa nel napoletano trasformata in vera e propria piazza di spaccio.

Un’attività fiorente, che iniziava al mattino ed andava avanti sino a notte inoltrata, diventata punto di riferimento per gli acquirenti con punte che sono arrivate anche ad 80 auto al giorno.

Un sodalizio scoperto dai carabinieri della Compagnia di Casoria che a conclusione di un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, hanno arrestato 5 persone.

Di questi tre saranno detenuti nel carcere di Poggioreale mentre altri due, trovati a Fondi a casa di parenti, nel carcere di Latina.

Tutto è iniziato l’8 ottobre 2019 quando, i carabinieri, che si erano recati a Caivano in via Casarcelle, in località Pascarola, dove era stata segnalata la presenza di una fiorente attività di spaccio, hanno notato che il conducente di un’auto, dopo essersi fermato davanti ad una villa, era entrato all’interno di un doppio cancello ed era uscito subito dopo, allontanandosi per le vie limitrofe.

Comportamento che aveva destato sospetti portando la pattuglia a seguire l’auto e a fermare il conducente, trovandolo in possesso di una dose di cocaina da 1.41 grammi.

Al momento dell’ingresso de militari per effettuare la perquisizione domiciliare, gli spacciatori sono riusciti a disfarsi della droga buttandola nel water.