“Aprilia finalmente avrà un commissariato“. Ad annunciarlo è stato il deputato Raffaele Trano (L’Alternativa C’è), membro della Commissione finanze alla Camera.

“Atteso da ormai troppi anni, finalmente è stato previsto un presidio della Polizia di Stato nella quinta città più popolosa del Lazio – ha commentato – dove vi sono enormi problemi sia di criminalità comune che di criminalità organizzata, con quartieri dove ormai è difficile entrare anche per le forze dell’ordine. Ho appena avuto conferma dal Viminale del via libera.

Avevo presentato un apposito ordine del giorno il 30 novembre scorso, sottolineando che negli ultimi anni ad Aprilia ci sono stati anche attentati e minacce ad amministratori pubblici. Il Governo si era impegnato a intervenire con celerità e ora l’inserimento appunto di un commissariato della Polizia di Statoè realtà. Un passo in avanti per una provincia più sicura e per garantire la legalità, determinante per la serenità dei cittadini e lo sviluppo sano dell’economia”.