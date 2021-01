Tragedia ieri sera sull’Appia, al chilometro 82, a Pontinia. Un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale, con l’auto è finito contro un pino. Si tratta di Giacomo Truini.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Terracina il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, forse per evitare un cane. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto purtroppo non c’era più nulla da fare. Gli agenti hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro, ma non sembrano coinvolti altri mezzi.

La comunità di Pontinia si è stretta attorno alla famiglia dilaniata dal dolore.