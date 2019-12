Tragedia sfiorata qualche minuto fa sulla Pontina.

Un camion autoarticolato è uscito fuori strada direzione Roma, all’altezza di Aprilia.

Ha sbattuto, spaccandolo in mille pezzi, il guardrail, che divide dalla carreggiata in direzione Latina.

Il cemento in frantumi per fortuna non ha colpito le auto in transito.

L’incidente è stato autonomo, e il’autista è uscito da solo dall’abitacolo.

Lunghissime file si sono create verso Roma a partire da Cisterna.

Analoga situazione verso il capoluogo pontino a causa dei detriti che occupano la carreggiata.