Tragedia ad Aprilia dove questa mattina un uomo è stato trovato, davanti all’ingresso del garage, a terra, con una ferita alla testa.

L’uomo, di oltre 80 anni, versava in condizioni disperate. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzarlo.

Purtroppo le ferite riportate potrebbero non avergli lasciato scampo. I fatti si sono verificati in via Giustiniano, sul caso indagano i carabinieri.

Resta da chiarire ora quale possa essere stata la ragione del decesso.