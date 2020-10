Solo l’autopsia potrà svelare cosa è successo ad un operaio che stava lavorando in un cantiere.

Ad un certo punto, secondo quanto sostenuto da alcuni testimoni presenti sul posto, l’uomo si sarebbe accasciato a terra per poi perdere i sensi e non riprendersi più.

Era a lavoro in un cantiere edile in via Caltanissetta, ad Aprilia.

49enne, di origini romene, sarebbe un operaio residente fuori dal comune apriliano.

Inutili i soccorsi portati dai sanitari del 118. Giunti sul posto i medici non hanno potuto fare altro che certificare la morte dell’uomo.

Sul posto carabinieri ed ispettorato del lavoro, visto che l’accaduto si configura come incidente sul lavoro. Le indagini serviranno ad accertare cosa è accaduto veramente.