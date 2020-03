Tragedia ieri in serata a Terracina in località Pisco Montano- Porta Romana, via Appia km 102 circa.

Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco di Latina per il soccorso di una persona scomparsa.

Dopo una breve ricerca, il nostro personale, trovava il corpo senza vita dell’uomo.

Inutile il soccorso degli operatori del 118 che non hanno potuto che constatarne il decesso.

Si tratta di Jonathan Tarquinio, il figlio dei proprietari dell’Hostaria del Vicoletto.