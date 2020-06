E’ stato trovato morto intorno alle 18 di ieri pomeriggio, 4 giugno, sul tetto dell’ospedale Cristo Re, in via delle Calasanziane, a Roma.

Si tratta di un operaio di 60 anni di Terracina probabilmente colto da un malore.

A nulla sarebbe servito l’intervento immediato dei sanitari che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta e la salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. E’ stata disposta l’autopsia per comprendere quali siano state le cause del decesso considerato anche che sul corpo non sarebbero stati rilevati segni particolari o di violenza.