Tragedia questa mattina a Nettuno dove un uomo di 50 anni di Aprilia è morto a seguito di un incidente stradale.

L’uomo era sulla sua moto quando, si è schiantato contro il muretto di un’abitazione.

Purtroppo per lui non ci sarebbe stato nulla da fare tanto che i soccorsi non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto sono interventi anche gli agenti della polizia locale di Nettuno che hanno svolto i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro.