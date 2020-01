di Daniela Pesoli – Una donna di 46 anni è deceduta intorno alle 20 di questa sera a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Cassino – Formia all’altezza dello svincolo per Minturno.

A scontrarsi sono state tre automobili, una Citroen C1 sulla quale viaggiava la vittima, una Volkswagen Touareg e un’Audi A4.

La donna, residente ad Esperia in provincia di Frosinone, è morta sul colpo. Ferite le altre due persone coinvolte che erano alla guida di due delle macchine entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamenti.

I feriti sono residenti a Formia e a Spigno Saturnia ed entrambi sono stati trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Formia e i vigili del fuoco di Santi Cosma e Damiano.