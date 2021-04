Tragedia a Latina, 85enne muore schiacciato dal trattore

Tragedia questo pomeriggio a Latina, in via Nascosa, vicino la chiesa di San Matteo. Un uomo di 85 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Il mezzo, verso le 15, per cause ora al vaglio della polizia, si è ribaltato e l’anziano è rimasto bloccato sotto il mezzo.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. I poliziotti della questura di Latina hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.