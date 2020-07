Entra in acqua e accusa un malore che risulterà fatale. E’ accaduto questa mattina a Gaeta, in località Fontania.

La tragedia si sarebbe consumata in pochi istanti.

Quando le persone presenti in spiaggia si sono accorti di quello che stava accadendo hanno allertato subito i soccorsi.

Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto che constatarne il decesso e per la 79enne, sembra di origini straniere a Gaeta per una vacanza, solo l’autopsia potrà fare luce sull’origine del decesso.