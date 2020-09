E’ avvolta dal mistero la morte di una donna a Formia.

Il corpo della signora anziana è stato trovato all’interno del suo appartamento trovato completamente sottosopra. Sul caso la Procura di Cassino ha aperto un inchiesta.

Sul caso indagano gli agenti della polizia che stanno cercando di ricostruire cosa potrebbe essere accaduto in quell’appartamento in via degli Archi.

Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti mentre la comunità è rimasta sconvolta dalla notizia e soprattutto dalle circostanze poco chiare del ritrovamento.