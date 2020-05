Tragedia questa mattina intorno alle sette e mezzo a Fondi. Un uomo è stato investito su una traversa di via Appia lato Itri.

Stando le prime ricostruzioni l’uomo, sarebbe stato impegnato a raccogliere la cicoria lungo la strada quando è stato preso da un’auto.

Al vaglio delle forze dell’ordine la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Per la vittima, un uomo anziano in pensione, non ci sarebbe stato nulla da fare. In stato di shock l’uomo alla guida dell’auto che lo ha investito.