Si è conclusa con una terribile tragedia la ricerca di Carlo Cifra. L’uomo, di 58 anni, aveva fatto perdere le sue tracce ieri.

Non vedendolo tornare a casa la famiglia aveva immediatamente lanciato un accorato appello per ritrovarlo.

Il 58enne, elettricista, aveva con sè il cellulare ma era spento e nel nulla erano caduti i tentativi della famiglia di contattarlo.

Le ricerche, affidate a carabinieri e polizia locale, con il supporto della protezione civile hanno battuto a tappeto anche le immagini della video sorveglianza.

Poi l’agghiacciante scoperta con il ritrovamento del corpo dell’uomo in un’area poco distante dalla sua abitazione.