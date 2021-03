Forti rallentamenti per un incidente questo pomeriggio su via sulla Pontina.

Lo scontro, sul territorio di Aprilia, ha coinvolto la corsia sud. La polizia stradale ha chiuso il tratto di strada convogliando tutto il traffico su una sola corsia. la cosa ha causato almeno 3 chilometri di coda.

Coinvolti nell’incidente un furgone e una piccola city car appena dopo lo svincolo per via dei Giardini in direzione sud.