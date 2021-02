Molte persone che si avvicinano al mondo del trading online, pensano che sia un modo per fare guadagni facili e senza sforzo. Niente di più inesatto: il trading online è frutto di uno studio accurato e di strategie ed investire senza prima sapere cosa si sta facendo, può essere estremamente rischioso.

Esiste, allora, un modo per diventare trader esperti riducendo al minimo il rischio di perdite? La risposta è sì, si può fare affidandosi ai migliori libri di investimento che possono essere sempre un’ottima guida per il trader che vuole sempre restare aggiornato sulle novità e migliorare le sue prestazioni finanziarie.

Che si tratti di trader alle prime armi o di trader professionisti, infatti, trovare un buon manuale di trading che accompagni i propri investimenti, è sempre una buona idea. Il mercato finanziario è un territorio lastricato di incertezze ed i rischi sono sempre dietro l’angolo. Pertanto, studiare strategie e mercati con costanza, può contribuire in maniera positiva ai risultati dei propri investimenti.

Come fare per trovare il manuale di investimento adatto alle proprie esigenze e quali sono i requisiti che questi libri devono possedere per essere considerati validi? Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come scegliere il manuale di investimento giusto

Per scegliere il manuale di investimento più adatto alle proprie esigenze, bisogna innanzitutto prendere in considerazione il proprio livello di preparazione e cosa si cerca esattamente di imparare in materia di trading online.

I principianti, ad esempio, dovranno partire dalle basi e selezionare il manuale adatto proprio basandosi su questo. Per cominciare, sarebbe opportuno cominciare con qualche cenno storico su Wall Street e sui mercati finanziari in generale per capire meglio di cosa si tratta. Successivamente, è consigliabile approfondire il discorso sui mercati finanziari e sul loro funzionamento.

Partire da queste basi è importante per aiutare gli aspiranti trader a capire se il mondo degli investimenti finanziari è realmente come lo hanno immaginato e se effettivamente è adatto a loro.

Per i trader esperti, invece, il discorso è diverso. Si tratta di persone che già sanno cosa sono i mercati finanziari e come funzionano, pertanto, sarà necessario cercare dei manuali di trading specifici sugli argomenti che vorranno approfondire. I più gettonati tra i trader professionisti, sono quelli che illustrano nuove e diversificate strategie di trading, o tipologie di trading più avanzato.

Importante è anche l’argomento di analisi finanziaria che può essere uno strumento molto utile ai trader più esperti che sono interessati a fare investimenti più elaborati. Per effettuare l’analisi di un titolo, non bisogna essere degli analisti, ma certamente non è una cosa che si apprende su due piedi e senza un’adeguata preparazione.

Per questo motivo, trovare il manuale di trading che tratti l’argomento in modo adeguato ed efficiente, è estremamente importante per i trader interessati ad apprendere tecniche di analisi finanziaria.

Manuali di investimento: requisiti per scegliere quello migliore

La prima caratteristica che deve possedere un manuale di investimento è l’attendibilità. Il mondo del trading, infatti, è colmo di persone disoneste che promettono guadagni facili e senza sforzo. Come è già stato detto, il trading è frutto di studi ben precisi e non c’è niente di più rischioso di queste promesse dietro le quali si nascondono quasi sempre delle truffe.

Quindi, scartare questa tipologia di manuali, è già un passo importante verso la scelta di quello giusto. In secondo luogo, bisogna verificare le fonti per capire se sono attendibili e valutare anche gli argomenti che vengono trattati ed in che modo.

I migliori manuali di investimento in genere, trattano gli argomenti dividendoli per livelli cercando di approfondire i concetti più pertinenti per una determinata categoria di trader. Ad esempio, in un manuale di base per avvicinarsi al mondo del trading online, saranno trattati nello specifico argomenti basilari che illustrino in modo semplice cosa sono i mercati finanziari e come funzionano.

Un manuale per trader esperti, invece, tratterà degli argomenti specifici, più elaborati e con un linguaggio più tecnico, che permetta ai trader professionisti di migliorare la propria formazione in modo esaustivo ed efficace