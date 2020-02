Il grande peso mediatico e l’allarmismo generato dal cosiddetto Coronavirus, l’epidemia diffusasi in questi ultimi mesi partendo dalla Cina, sta influenzando inevitabilmente anche i mercati finanziari. Come ben insegna la storia, questo settore è più che mai collegato alla percezione mondiale della sicurezza e risente fortemente di crisi, guerre e fenomeni di instabilità politica. A pesare molto sui mercati in questo senso vi è anche il forzato e necessario isolamento del territorio cinese.

Di conseguenza una pandemia temibile e spaventosa come quella che si sta diffondendo non può certo lasciare indenni i mercati finanziari. Alla base di questo ingente danno al comparto finanziario vi è infatti il coinvolgimento della Cina in praticamente tutti i principali settori dell’economia mondiale. Se da una parte si attende una stabilizzazione degli effetti, al momento devastanti, del virus, dall’altra attualmente pesano moltissimo i dati relativi ai tassi di diffusione e mortalità.

L’incertezza domina sui mercati finanziari

In questo frangente i mercati finanziari appaiono fortemente incerti, in attesa di segnali in grado di offrire stabilità, che però al momento tardano ad arrivare.

La pandemia in corso ha avuto effetti devastanti sulla vita di molte persone, pagando un prezzo altissimo e straziante in termini di perdite di vite umane. Sarebbe infatti utopico pensare che un fatto così grave non generi delle difficoltà anche nel comparto finanziario. Per il momento questo si è tradotto in una pressione al ribasso sul rendimento di obbligazioni e titoli di Stato, il deprezzamento di importanti valute e l‘instabilità percepita in borsa con alcuni giorni che si sono rivelati particolarmente complicati.

L’andamento deve sicuramente essere valutato nel lungo periodo, prestando attenzione a come oscilleranno i mercati in futuro e a come proseguirà la diffusione, speriamo in via di risoluzione, del Coronavirus.

Il possibile effetto domino

Al giorno d’oggi vi è un filo diretto che lega l’economia di ogni singolo Stato. Come ben possiamo immaginare non è ipotizzabile che un fattore destabilizzante di tale portata non influenzi i mercati finanziari del mondo intero. Infatti anche ammesso e non concesso che la diffusione venisse limitata al Paese asiatico, questo non potrebbe esimerci dal fare i conti con le ripercussioni che questo rallentamento genera nelle imprese di tutto il mondo.

Oggi infatti moltissime aziende producono utilizzando strumenti e componenti di provenienza cinese. I blocchi e i rallentamenti di tali merci stanno creando non poche difficoltà al settore economico e di conseguenza ai mercati finanziari. Questo andamento vizioso influenza sicuramente le politiche monetarie e quelle fiscali, andando a generare il cosiddetto effetto domino, secondo cui ogni passaggio destabilizzante tende a generarne un altro successivo.

A fare però da contrappeso vi è il precedente dell’epidemia di Sars, diffusasi nel 2003. Stando a quanto accaduto in quel frangente, vi è l’auspicata possibilità che l’economia cinese compia un significativo rimbalzo, con un’inversione di tendenza e un tasso di crescita più elevato del normale una volta terminata la crisi in corso.

Occorre però ricordare che la situazione e l’influenza della Cina sul mercato economico mondiale attuale è ben diversa da quella posseduta nel 2003. I prossimi due mesi saranno fondamentali, sotto stretta osservazione saranno l’outlook di crescita a lungo termine degli Stati Uniti e degli altri Paesi di grande influenza monetaria ed economica.