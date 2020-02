Continua la crescita del trading online in Italia, con la Consob che rende noti alcuni numeri in merito ai broker autorizzati nel 2019. In particolare sono 242 le società certificate dalla Commissione Nazionale per Società e la Borsa, con un aumento di 110 operatori rispetto al 2018. Complessivamente, nell’ultimo anno il settore ha fatto registrare un incremento delle aziende di servizi finanziari di oltre l’80%, un vero e proprio boom.

Si tratta nello specifico di intermediari, società che mettono a disposizione dei propri clienti tecnologie e piattaforme per investire in maniera diretta sui mercati finanziari. Ciò avviene attraverso strumenti di tipo derivato, come i contratti per differenza (CFD), in cui il valore è determinato dal prezzo del sottostante. Nel trading online aumentano quindi i trader indipendenti, professionisti e non che vogliono operare sui mercati italiani e stranieri in maniera agevole ed efficiente.

Come funziona il trading online: caratteristiche principali

Il trading online è un’attività finanziaria ad alto rischio, in cui si investe su vari asset tramite strumenti derivati come CFD e Futures. Il fenomeno è esploso una decina di anni fa, grazie all’evoluzione delle nuove tecnologie e alla liberalizzazione del settore, aspetti che hanno consentito l’ingresso di nuove società specializzate. Gli intermediari offrono piattaforme evolute per gestire il proprio portafoglio d’investimento, scegliendo su quali asset puntare secondo strategie pianificate.

Per lo studio dei mercati si utilizzano due metodologie, l’analisi tecnica e quella fondamentale. La prima prevede l’osservazione dei grafici, per individuare trend e oscillazioni di prezzo interessanti, l’analisi fondamentale invece l’incrocio dei dati analitici con le informazioni macroeconomiche più importanti. Per maggiori informazioni è possibile leggere questo articolo sul trading online, in cui viene spiegato in maniera approfondita come funziona questa attività finanziaria e come scegliere un broker online sicuro e affidabile.

Come iniziare a fare trading online oggi

L’ampia proposta del settore può rendere difficile capire come iniziare a fare trading online, sebbene l’aumento della concorrenza è un fattore positivo per i trader, poiché permette di abbassare i costi e usufruire di servizi più avanzati. Innanzitutto è necessario approcciarsi agli investimenti finanziari nel modo giusto, acquisendo una formazione adeguata. Per farlo si possono seguire corsi online o dal vivo, leggere libri di finanza, appoggiarsi a un tutor esperto o studiare da soli con materiale disponibile online, purché affidabile e di qualità.

Alcune piattaforme propongono percorsi formativi graduali, per offrire la possibilità ai trader meno esperti di migliorare le proprie capacità professionali. Oltre a ciò qualche broker online offre anche conti demo gratuiti, per fare pratica e testare strategie d’investimento senza alcun rischio, imparando i rudimenti dell’analisi tecnica e fondamentale. I grafici sono uno strumento essenziale per qualsiasi trader indipendente, poiché consentono di analizzare in maniera accurata gli andamenti delle quotazioni, soprattutto quando le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno.

Quando si inizia a fare trading online bisogna dunque pianificare strategie diversificate, proteggendo gli investimenti più a rischio con operazioni di supporto, strutturando un portafoglio in cui almeno il 70/80% degli asset è destinato a opzioni a basso rischio come titoli di Stato e obbligazioni di grandi società quotate. È importante calcolare le percentuali di esposizione finanziaria per ogni investimento, affinché anche in caso di perdita sia possibile contenere il danno senza intaccare la quota capitale di sicurezza.

Quali sono i rischi legati al trading online

Nonostante una maggiore accessibilità del settore degli investimenti finanziari, è fondamentale prestare sempre la massima attenzione. Il trading online consente oggi di effettuare operazioni con estrema facilità, tramite piattaforme semplici e intuitive, bassi costi d’ingresso l’uso di strumenti derivati. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare che si tratta di un’attività ad alto rischio di perdita del capitale, perciò è indispensabile maturare le giuste competenze prima di iniziare a investire sui mercati.

Inoltre è essenziale affidarsi soltanto a broker online certificati, autorizzati ad operare in Italia e in Europa, in possesso delle licenze previste dalle normative di legge e monitorati dalla Consob. La Commissione Nazionale propone anche un servizio di assistenza ai trader indipendenti, disponibile all’interno del portale web, con cui si possono segnalare eventuali abusi e situazioni irregolari. Dopodiché bisogna comunque investire in maniera prudente, diversificando il proprio portafoglio e considerando il tipo di rischio che si intende correre, cercando di aumentare il bagagliaio tecnico puntando sempre sula formazione professionale.