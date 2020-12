In attesa degli incontri pre-natalizi della Lazio, e delle partite calendarizzate per l’anno 2021, i tifosi biancocelesti, e non solo, sono già alla ricerca di modalità telematiche per seguire le sfide e gli aggiornamenti sulle performance dei propri campioni del cuore.

I big match in programma fino a Natale sono quelli che vedranno sfidarsi Lazio e Napoli (il 20 dicembre) e Lazio e Milan (durante l’antivigilia del 23 di dicembre), ma destano già la curiosità dell’attesa – e della possibilità di partecipare alle partite, seppur in forma telematica – le sfide del team di Simone Inzaghi di gennaio contro il Genoa (3 gennaio), e la Fiorentina (6 gennaio).

Lo streaming televisivo vedrà Sky e DAZN come emittenti in esclusiva per la visione delle partite in calendario. Sky trasmetterà infatti Lazio-Napoli alle 20.45 del 20 dicembre, mentre alla stessa ora del 23 dicembre sarà DAZN a proporre la diretta della disputa Lazio-Milan.

La quindicesima giornata di campionato del 3 gennaio, che vedrà alle 15 la competizione tra Lazio e Genoa, sarà ancora trasmessa da Sky, mentre l’incontro con la Fiorentina di mercoledì 6 gennaio – ore 15 – sarà visibile su DAZN.

Anche le app, però, sono al centro dell’interesse generalizzato dei tifosi, dato che la tecnologia mobile è sempre più diffusa tra i calciofili, almeno come conferma l’innovazione di recenti applicazioni come “Il Dodicesimo”, – che trasmette alle squadre il tipico sostegno “audio” dei classici cori da stadio -, e “Golee”, nata per la gestione virtuale delle attività dilettantistiche.

Lo stesso vale per le app scommesse proposte dai maggiori siti legali dotati di licenza AAMS (ADM) che consentono, grazie alla propria offerta “mobile”, puntate live, bonus e promozioni, – spesso al pari della versione desktop – , sia per iOS che per Android, e dunque particolarmente utilizzate anche dai seguaci del palinsesto di serie A per controllare i pronostici e l’andamento delle partite in tempo reale.

Ed è proprio grazie a specifiche app che i tifosi del club biancoceleste possono accedere a dei servizi tutti dedicati, in versione mobile. In questo caso, tra le app più quotate e recensite, troviamo l’app ufficiale “S.S. Lazio Agenzia Ufficiale”, con news accreditate sulla società, ma anche “Biancocelesti News”, con tanto di classifiche e live testuale sulle partite, nonché “La Lazio Siamo Noi” e “Lazionews24”.