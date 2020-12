Alessio Trombetta, infermiere, di Sezze è tra i primi italiani a ricevere la dose del vaccino firmato Pfizer contro il Covid 19. La dose gli sarà somministrata oggi all’ospedale di Ostia dove lavora.

Al suo coraggio e a quello che tutti stanno definendo un atto d’amore verso se stessi ma soprattutto verso gli altri ha dedicato un post anche il neo assessore del Comune di Sezze, Armando Uscimenti.

“E’ un nostro concittadino – spiega Uscimenti – che lavora presso l’ospedale Grassi di Ostia ed oggi sarà il primo pontino a ricevere il vaccino Anticovid, Alessio svolge la sua attività professionale come infermiere presso l’ospedale di Ostia, nel reparto di terapia intensiva e rianimazione ma si è formato in diverse regioni d’Italia, è stato sempre apprezzato per la sua professionalità e per la sua dedizione e passione con cui svolge il suo lavoro. Forza Alessio, Sezze è orgogliosa di te come lo è per tutti gli infermieri e operatori sanitari che lavorano nelle strutture sanitarie in tutta Italia e non solo”.

Ieri a ricevere il vaccino è stato un altro pontino, Marco Andreocci di Aprilia, presso lo Spallanzani di Roma.

Domani invece si aprirà ufficialmente il V-day in provincia di Latina. Alla presenza dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, saranno vaccinati Serena Freguglia, Francesca Maggiarra, Irene Fanulli, Tiziana De Filippis e Giulia Restuccia.

Si tratta dei primi 5 operatori sanitari della Asl Latina che riceveranno il vaccino per il Covid 19. L’apertura della fase della speranza e il primo passo verso l’uscita da un tunnel ancora estremamente insidioso si veste di rosa.