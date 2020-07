Tamponi effettuati in tempi record dal personale della Asl ieri sui migranti giunti da Lampedusa a Latina e collocati nella struttura della ex Rossi Sud.

L’esito arrivato in tarda serata parla di 10 persone risultate positive al Covid 19.

Tra loro molti minori, in totale 38 e quattro donne. I positivi ora dovranno essere trasferiti in strutture apposite per la cura del coronavirus e, soprattutto, si dovrà evitare che possano esserci piccoli focolai in questa comunità di immigrati provenienti dalla Tunisia.

Gli altri effettueranno, a quanto sembra, la quarantena a Cori in una struttura, l’ex monastero, adeguata ad assicurare distanziamento, assistenza e sicurezza.