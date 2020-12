“Non è purtroppo una sorpresa che tra i Comuni ricicloni non ci sia quello di Latina. Conosciamo ormai bene il bluff chiamato Azienda Speciale Abc. Latina Bene Comune e il sindaco Coletta spacciano da anni questa loro iniziativa come una rivoluzione e invece è solo l’ennesima dimostrazione della loro incapacità e inadeguatezza nello gestire la cosa pubblica”.

E’ quanto afferma il portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco, commentando i dati relativi ai Comuni ricicloni, dove Latina galleggia negli ultimi posti della classifica, con una raccolta differenziata che raggiunge con difficoltà il 30%.

“Siamo a livello più bassi di quanto era riuscita a fare la tanto vituperata Latina Ambiente – prosegue Di Cocco – Nei cinque anni di amministrazione Coletta non si è riusciti ad aumentare nulla rispetto alla percentuale di differenziata. Ci sono Comuni nella nostra provincia, con amministrazioni di ogni colore politico, che nei giro di due o tre anni sono stati capaci di aumentare la differenziata con percentuali da doppia cifra, operando sia con scelte in house sia esternalizzando il servizio. ‘Si può fare’, dunque. Il problema è che serve avere gente capace e competente, non gli improvvisati di Latina Bene Comune, che sono riusciti solo a combinare guai.

L’azienda speciale Abc è praticamente l’unica cosa che sono stati capaci di fare in cinque anni. Ed è un fallimento, certificato dai fatti e dai numeri. Oltretutto, avendo fatto fallire Latina Ambiente, Coletta e soci hanno regalato la discarica di Borgo Montello nelle mani dei privati. E sapete chi si avvantaggia di una raccolta differenziata ai minimi termini? Sempre il privato che smaltisce. E’ curioso come i paladini del ‘bene comune’ siano i migliori alleati in questo settore del privato”.