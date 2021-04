Torna la pioggia nel Lazio e in provincia di Latina. La Protezione civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse: dal mattino di domani, domenica 18 aprile 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono infatti precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Per tutta la settimana si prevede maltempo con precipitazioni in provincia di Latina, ma con temperature in salita andando verso il fine settimana.

Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto.