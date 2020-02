Temperature miti e sole torneranno nell’archivio per qualche giorno.

E’ in arrivo una perturbazione che da questa sera, martedì 25 febbraio, e fino a domenica aumenterà di intensità investendo tutta l’Italia.

Tre, secondo il team di Meteo.it, i fronti perturbanti che interesseranno il nostro territorio.

Il primo fronte raggiungerà l’Italia mercoledì 26. Il tempo peggiorerà sin dalle prime ore sui confini alpini dove nevicherà a quote via via più basse.



Piogge interesseranno il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio le precipitazioni dalla Toscana si porteranno verso gli Appennini, le zone adiacenti ad essi e in serata su Campania e Calabria.



La neve scenderà sopra i 1000 metri.



La seconda perturbazione colpirà le medesime regioni (quindi Toscana, Lazio, Campania, Calabria e rilievi rispettivi) a partire da giovedì pomeriggio/sera e notte.

Nevicate sempre sopra i 1000-1200 metri.



Sabato un’altra perturbazione, la terza, raggiungerà questa volta il Nord e l’alta Toscana con piogge che risulteranno più intense sulla Liguria. La neve tornerà a cadere sulle Alpi al di sopra dei 900-1000 metri.



Dopo una domenica 1 marzo piuttosto soleggiata il tempo subirà un importante peggioramento dal 2 marzo in poi per la formazione di un vortice ciclonico che provocherà forti piogge e nevicate diffuse su gran parte d’Italia.