L’attesa è terminata domenica andrà in scena presso il Palabianchini il Latina Danza Festival, la grande première di danza aperta a tutte le scuole della provincia organizzata dal comitato provinciale Opes Latina.

In scena al palazzetto dello sport domenica 1 marzo 2020, l’evento è di carattere non competitivo, all’insegna dello spettacolo, dell’arte e della cultura.

Il Latina Danza Festival patrocinato dal Comune di Latina, rappresenta un premio per tutte le affiliate del settore danza e per tutti i ragazzi che ne fanno parte e che si allenano ogni giorno con passione.

L’obiettivo è dare vita ad uno spettacolo che promuova la danza in tutte le sue forme e che dia visibilità a chi ne prenderà parte. Giunto alla sua quarta edizione, rappresenta per la città un appuntamento ormai noto e di rilievo.

Molte le scuole di danza che hanno aderito all’iniziativa annuale di Opes, tra cui Asd Sati Spettacolo, Asd Studio Dance, Asd & C. Art Maison Academy, Asd Fight Club e Asd Body Center, Asd Vivir Mi Salsa, Asd Piedi Scalzi, Acsd Cultura Mediterranea, Asd Dance Lab, Asd Fuoricentro, Asd il Carillon-Accademia Sonia Onelli, Acsd La Joie de la Dance, Acsd Magici Eventi, Asd Mb Dance School ed Asd Real Stella, Asd FAP, Asd Sensazione Fitness, Asd Scarpette Rosse, Acsd Dance Project, Acsd Jungle Family, Asd La Macchia, Asd Il Mondo di Lalla, Asd Le Claquettes, Asd Modulo Centro Studio Danza.

Ogni team darà spettacolo con musiche e costumi scenici diversi, ognuno col suo stile. I professionisti avranno un tempo massimo di dieci minuti per esibirsi, volendo in più pezzi, alla conquista del pubblico.

Si partirà dalle 15.30 per uno spettacolo unico e variegato al costo simbolico di 5 euro.

L’ingresso sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 6 anni di età. Sarà possibile acquistare i ticket presso tutte le scuole di danza aderenti, oppure il giorno stesso della manifestazione presso il botteghino antistante il Palazzetto dello Sport Palabianchini in Via dei Mille a Latina.

“Questa importante manifestazione rappresenta un premio per tutte le affiliate ed i ragazzi del settore danza. Un appuntamento annuale che – ha spiegato Davide Fioriello, vice presidente nazionale Opes – sta lasciando il segno nella nostra città e che rappresenta un grande potenziale per il mondo della danza del capoluogo pontino. Anche quest’anno sono numerose le scuole che hanno aderito e questa fiducia ripaga ampiamente il lavoro che svolgiamo sul territorio”.