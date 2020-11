Ancora segnalazioni di un grosso rettile a Roccasecca dei Volsci. Come successo già la scorsa estate, in luglio, ancora una volta uno dei cittadini ha informato il sindaco, Barbara Petroni, della presenza del grosso rettile sul territorio comunale. Per la precisione, la bestia sarebbe stata avvistata in via da Basso, nei pressi delle antenne dove sono posizionati i ripetitori della telefonia mobile.

Per questo il primo cittadino ha voluto avvisare la cittadinanza: “Si è diffusa in Paese la notizia relativa all’avvistamento di un rettile di grandi dimensioni.

Non sappiamo al momento se si tratta dello stesso rettile avvistato alla fine di luglio lungo il Fiume Amaseno.

Ho atteso qualche giorno prima di comunicarvelo perché non volevo creare allarmismi in un periodo già particolarmente difficile, tuttavia, ritenendo la fonte attendibile, alla luce del fatto che molti concittadini sono impegnati nella raccolta delle olive, raccomando la massima attenzione e cautela”.

In un periodo difficile come questo, con la pandemia in atto, ci manca solo che un grosso serpente si metta ad attaccare persone o animali domestici…