E’ risultato negativo all’ultimo test effettuato e potrà tornare a casa.

E’ l’avvocato di Cori ricoverato dopo essere risultato positivo allo Spallanzani di Roma.

La notizia è stata resa nota dal sindaco di Cori, Mauro De Lillis.

“Tuttavia –spiega il primo cittadino – la nostra attenzione deve restare sempre alta, rispettiamo le regole prescritte e tutto andrà bene. Voglio ringraziare ognuno di voi per il grande senso di responsabilità che sta assumendo, soltanto così usciremo fuori da questa situazione”.

Le misure applicate nel Comune lepino sono estremamente rigide ma oltre a rispondere a quanto previsto dai decreti del Governo puntano soprattutto ad aumentare la sicurezza per i cittadini.

Sono assolutamente vietate passeggiate di gruppo e senza il rispetto delle distanze interpersonali di legge in montagna, per strada e al lago di Giulianello.

Vietati i parchi perché luoghi dove c’è il rischio di assembramento di persone. Sono vietate le soste in piazza perché non giustificate da nulla se non dalle nostre tradizionali abitudini. (Mi rivolgo soprattutto alle persone anziane. Questo messaggio comunicatatelo ai vostri anziani).

Gli spostamenti all’interno del territorio comunale sono consentiti solo per assolute necessità motivate (acquisto di cibo, medicine, assistenza a persone fragili, lavoro, salute).

I carabinieri, i vigili e la protezione civile sono in giro per il paese a controllore i nostri comportamenti , agiranno con forti sanzioni difronte alle violazioni delle misure che vi ho indicate.

Ieri è stato sanificato il Comune, oggi e nei prossimi giorni saranno sanificate tutte le scuole e i centri anziani per poi proseguire con quella di strade e piazze.

“Tutto si risolverà, usciremo da questa situazione – conclude De Lillis – più forti di prima. Siamo una grande comunità e come tale dobbiamo comportarci. Un abbraccio a tutti voi”