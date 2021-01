di Federica Maddaloni – Nonostante i risultati negativi, il campionato della Top volley Cisterna prosegue e la formazione pontina sarà impegnata in altre quattro sfide fino al termine della regular season di Superlega. La pandemia di Covid-19, la conseguente assenza del pubblico e altre questioni legate ad alcuni match saltati, hanno costretto la Lega Pallavolo Serie A a ridisegnare con frequenza il calendario.

In questa ultima fase del torneo, le partite sono proposte con orari differiti per permettere al pubblico da casa di seguirle tutte. La Top sarà impegnata nella trasferta di Trento con il match che si giocherà di sabato (16 gennaio) ed anticipato anche di un’ora: si giocherà alle 17:00 e la sfida verrà trasmessa su Elevensports.

A seguire la compagine pontina giocherà due partite consecutive in casa: al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina il 24 gennaio si giocherà il match valido per la nona giornata di ritorno contro la Lube (anche in questo caso il match verrà giocato alle 17:00, con un’ora d’anticipo rispetto a quanto previsto dal calendario), mentre martedì 2 febbraio (sempre alle 17) i pontini riceveranno la visita del Tonno Callpo Calabria Vibo Valentia con fischio d’inizio alle (17.30) per poi chiudere a Modena sabato 6 febbraio alle 17.