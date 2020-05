egione Lazio, cani, animali domestici, provincia di Latina

In queste settimane si era sollevato un coro di richieste da parte non solo da parte degli operatori del settore ma anche dei cittadini che chiedevano la possibilità di far fronte alle esigenze primarie dei propri amici a quattro zampe.

inoltre, sul tema, proprio a Latina, era intervenuto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano che aveva sollecitato il sindaco, Damiano Coletta, a farsi portavoce di un’esigenza fondamentale per la salute e il benessere degli animali in una fase tanto delicata come quella che stiamo vivendo.

Oggi uno spiraglio si è aperto proprio per voce del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Vediamo dalle agenzie che il Governo stava prendendo in considerazione l’apertura dei negozi di biciclette e monopattini – ha spiegato Zingaretti – è evidente che qualsiasi forma di negozio che riaprirà, seguirà le regole che stiamo stilando, così come quelli per la toelettatura dei cani. Noi abbiamo questa fase di concertazione -però ci sono regole oramai chiare che ognuno dovrà adottare con senso di responsabilità e cautela per non vanificare gli sforzi compiuti sinora”.