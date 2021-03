Tiziano Ferro rende omaggio, a 9 anni dalla scomparsa, a Lucio Dalla. Il cantante di Latina ha postato su Instagram una storia con un vecchio video in cui dedicava una canzone proprio al cantautore di Bologna.

“Lui era Totalità” scrive e continua: “E oggi pensiamo a Lucio”.

Come può il ricordo non andare a quel 1 marzo di nove anni fa quando poco prima di pranzo si diffuse la notizia della sua morte improvvisa. Un infarto lo stroncò mentre era a Montreux per un tour in Svizzera. Nessuno poteva crederci. Molti lo avevano sentito nei giorni precedenti e stava bene, era ricco di idee e progetti.

Ci restano le sue canzoni, capolavori irripetibili.