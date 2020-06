Tiziano Ferro pronto ad allargare la famiglia.

Che il cantante di Latina, amatissimo dai fan di tutto il mondo, desiderasse avere dei figli non è certo una novità.

Ma oggi che il suo rapporto d’amore si è consolidato anche con le nozze, celebrate lo scorso anno con una doppia cerimonia, tra cui quella tra le dune di Sabaudia, con il compagno Victor Allen, sembra essere arrivato il momento giusto per coronare un sogno.

“In questo momento Victor lo vuole ancora di più un figlio, forse perché sta per compiere 55 anni” ha dichiarato a Repubblica.

Tiziano Ferro oggi quarantenne è volato quindi in America per capire quale possa essere la strada e la scelta migliore per avere un bimbo.