Immagini di vita vera, della sua città, Latina, in cui è nato e cresciuto.

La città in cui ha studiato e mosso i primi passi che lo hanno portato a seguire quella che non era solo un’ambizione ma il sogno da realizzare tra musica e parole.

Questo e molto altro è e sarà il documentario che Tiziano Ferro ha iniziato a girare qualche mese fa e che è pronto ad uscire per donare ai suoi fan uno spettacolo ce non mancherà di stupire in attesa del ritorno sul palco previsto il prossimo anno a causa dell’emergenza Covid 19 ancora in corso.

E’ stato lo stesso cantautore di Latina a dare in anteprima, scrivendo sotto una foto intensa postata su Instagram, la notizia della data di uscita prevista per il 6 novembre su Prime Video.