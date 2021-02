Tiziano Ferro compie 41 anni e posta su Instagram la foto di quando era bambino: il volto corrucciato. “Nascere o rinascere? Quella faccia parlava già chiaro: disappunto e preoccupazione per i miei poveri genitori!”, poi una risatina.

“Buon compleanno a quel bimbo rimasto discolo!! E gratitudine infinita per i vostri auguri!”.

Così il cantautore di Latina ringrazia tutti i suoi fan per la miriade di auguri. Lo scorso anno a Sanremo aveva festeggiato i suoi 40 anni con un monologo di liberazione all’apice della sua carriera. Poi c’è stato anche il documentario sulla sua vita e la confessione di essere un ex alcolista.

Ferro che non dimentica mai la città in cui è nato: Latina, che si è sposato con il suo Victor a Sabaudia, che attende come tutti la fine della pandemia per tornare a suonare negli stadi per i suoi fan. Buon compleanno Tiziano!