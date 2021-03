di Katiuscia Laneri

“Prima di tutto il programma, poi il candidato. Il libro noi vogliamo scriverlo davvero e non fare come Coletta che si è fermato al titolo, cioè il suo nome!”, lapidario il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero nel dare la sua opinione sulle prossime elezioni amministrative di Latina.

“Basta coi civici – continua -, dobbiamo scegliere un candidato politico, con esperienza. I danni fatti dal medico hanno dimostrato che bisogna essere formati per guidare la città”. Dice chi vanta trent’anni di esperienza sul campo, facendo gavetta pura e partendo da zero spinto dalla passione vera del “fare”.

La stessa spinta che lo hanno visto sempre preferire deleghe in grado di porlo a stretto contatto con le persone e con le problematiche quotidiane come l’agricoltura, la pesca, la caccia, lo sport e la protezione civile. Nonostante tutto mette subito in chiaro che non è sua intenzione partecipare alla corsa di queste elezioni.

Così come ha altrettanto chiaro l’identikit del prossimo primo cittadino di Latina: “Sicuramente deve essere un politico. Poi, noi di Fratelli d’Italia siamo seriamente intenzionati a riempire di contenuti quel libro che Coletta aveva tanto promesso di scrivere ma che così non è stato. Nulla da eccepire sulla sua professionalità di medico ma per amministrare una città ci vogliono ben altre capacità – dice -. Certo, la politica ha fatto degli errori, deve prenderne atto e farne tesoro, perché è il solo motivo che ha portato alla vittoria di una lista civica alle passate elezioni”.

Secondo Tiero poi l’altro errore di Coletta sta nel non essere stato in grado di circondarsi di collaboratori capaci di riempire le sue lacune. Un continuo turnover di dirigenti, alcuni sbattendo anche la porta, perché probabilmente vessati se in disaccordo con la gestione burocratica.

Altro elemento importante del futuro Sindaco è la tessera: “sono convinto che deve essere un iscritto a Fratelli d’Italia – continua il vice coordinatore regionale -, perché ad oggi nel Lazio siamo l’unico partito di centrodestra che non ha ancora un suo sindaco. Ma prima del candidato intendiamo presentare un programma, perché la città merita di essere gestita con attenzione. Anche a riguardo abbiamo idee chiare e abbiamo già una nostra proposta pronta da portare all’attenzione degli alleati. Perché noi siamo per il gioco di squadra”.

Una proposta in cui trovano spazio tante idee di sviluppo e di crescita economica ma anche progetti per rendere la città vivibile nella quotidianità degli abitanti: dalla viabilità alla manutenzione di strade, illuminazione, acqua potabile, impianti vari.

“La città ha potenzialità che altre ci invidiano, ma che non sono state sfruttate o che sono state mal gestite. Se trasformiamo le negatività in positività e diamo il giusto valore a quelle già positive, con il lavoro di tutti, sicuramente portiamo a casa il risultato. L’importante è avere però un intendimento comune prima di trovare un sindaco, così da poter lavorare poi in maniera spedita senza fraintendimenti e litigi, avendo come bene comune il futuro di Latina”.

E nel suo futuro cosa immagina Enrico Tiero? “Immagino Fratelli d’Italia come primo partito del Paese con la nostra leader, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri. Immagino così Enrico Tiero felice”.