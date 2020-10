Hanno chiamato anche le forze dell’ordine. Sono i genitori dei bimbi che oggi devono essere sottoposti al test per verificare se siano stati contagiati dal Coronavirus.

L’area è quella della ex rossi Sud a ridosso della Monti Lepini dove, spiega un genitore, sono quasi mille auto che stanno affrontando da stamattina presto, file interminabili con bambini a bordo anche di due o tre anni. Un’ attesa estenuante per una situazione già estremamente complessa”.

La fila si è creata rapidamente già dalle prime ore di questa mattina e qui sono confluiti tutti i ragazzi che frequentano le classi messe in quarantena preventiva, di Latina e dei Comuni della provincia, a seguito del rilevamento di un positivo al Covid 19.

“Ho due bimbi, entrambi messi in isolamento preventivo – spiega una mamma – e pensare di affrontare la scuola in questo modo è impensabile. Sono qui dalle 8 e la fila sembra interminabile. Il parcheggio è ricoperto di auto in attesa. Fondamentale la socialità dei nostri ragazzi ma anche una gestione più oculata della situazione. Per stare con loro le famiglie si devono organizzare, nella gestione interna ma anche con il lavoro e con la paura delle persone. Il bene dei nostri figli è la priorità, in questo modo li stiamo solo mettendo sotto pressione costante anche sotto il profilo psicologico. Non so se ne valga la pena. Forse tenerli a casa, sarebbe la scelta migliore”.

La Asl ha organizzato una giornata di test rapidi per verificare la situazione e consentire ai ragazzi di tornare a scuola.