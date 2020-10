“È stata avviata la procedura di revoca per l’Ambulatorio Analisi Cliniche – Luisa di via Padova a Roma e la conseguente esclusione dall’elenco dei laboratori che si sono impegnati ad applicare il prezzo massimo per l’esecuzione dei test rapidi antigenici secondo un accordo sottoscritto con le associazioni di categoria.

Chi non rispetta la tariffa calmierata verrà escluso dall’elenco delle strutture autorizzate”.

Questo il comunicato diffuso ieri dalle regione Lazio. Un caso, ancora isolato, che potrebbe ripetersi ma non verrà tollerato.

Il costo del test rapido anti Covid è di 22 euro, come da convenzione tra ente e laboratori autorizzati. Ai cittadini che si presentavano in quel laboratorio, però, veniva fatto pagare un surplus fino ad arrivare a 50.

I pazienti hanno avvertito le forze dell’ordine, denunciando il costo elevato delle prestazioni sanitarie offerte; il motivo è da ricercare in alcune prestazioni aggiuntive, che sarebbero dovute essere già incluse nella procedura: dieci euro per la sanificazione, necessaria dopo ogni esame, e 18 per il prelievo effettuato da personale specializzato.

La raccomandazione è quella di fare attenzione e denunciare chi cerca di fare il furbo.