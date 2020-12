Il giudice per le indagini preliminari di Roma, Nicolò Marino, ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per la tunisina di 35 anni arrestata nei giorni scorsi a Latina dopo l’inchiesta del pubblico ministero, Sergio Colaiocco, coordinata dal procuratore capo di Roma, Michele Prestipino.

La donna, considerata associata all’Isis è accusata di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento e istigazione a commettere delitti di terrorismo.

“Con la sua condotta incitava – scrive il giudice – a compiere atti terroristici inneggiando alla Jihad e sostenendo come necessario il martirio e l’uso indiscriminato della violenza istigando a compiere delitti di natura terroristica e fornendo istruzioni sull’uso di materiale esplodente, armi da fuoco e altre armi, di sostanze chimiche batteriologiche nocive o pericolose”.

La donna, che aveva un appartamento nel cosiddetto palazzo di vetro del capoluogo, attraverso il suo account, rivolgeva inviti a utenti di gruppi attivi nel web riconducibili allo stato islamico a compiere attentati, con dettagliate indicazioni sulle possibili modalità di esecuzione e istruzioni per la fabbricazione di esplosivi.