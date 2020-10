E’ 47enne di Sezze l’uomo che si è schiantato, con la sua moto, contro un’auto questo pomeriggio in via Bassiano, nei pressi di Crocemoschitto.

Il centauro procedeva verso Sezze quando ha centrato in pieno una macchina che sopraggiungeva in senso opposto, guidata da una donna di circa 60 anni.

Non sono ancora chiari i motivi dell’impatto, ma q quanto pare sarebbe stato il motociclista a perdere il controllo del mezzo ed ha impattare contro l’auto che procedeva, in salita, dalla sua parte della carreggiata.

A quanto è dato sapere, per motivi ancora da accertare, il motociclista avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo e finendo addosso all’auto guidata dalla donna.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo apparso subito in condizioni gravi. Trasferito in eliambulanza al pronto soccorso del Goretti di Latina, non ha comunque mai perso conoscenza. Una volta in ospedale sarà sottoposto a TAC per verificare l’assenza di lesioni interne.

A preoccupare i sanitari le condizioni del bacino. Decisamente malconcia anche una delle braccia, che ha riportato lesioni serie.

Sotto choc l’altra guidatrice, anch’essa soccorsa dall’ambulanza del 118.

Sul posto gli uomini della Polizia Locale di Sezze che hanno lavorato alacremente per far scorrere il traffico e per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dello scontro.