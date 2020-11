L’alta velocità stava per fare l’ennesima vittima, questa mattina, su strada Podgora, nella zona di Borgo Carso.

Sul posto la polizia locale di Latina che ha rilevato come due auto, un Golf ed un pick up, si siano scontrate quando la prima ha provato a superare la seconda che però, in quel momento, stava svoltando.

Un impatto tremendo con la Golf che ha piroettato più volte in mezzo alla strada prima di fermarsi. A riportare le conseguenze più serie il guidatore dell’utilitaria, 30 anni di Sezze, come di Sezze anche il guidatore dell’altro mezzo. Per lui trasporto in ambulanza al pronto soccorso del Goretti di Latina. Necessari i soccorsi anche per il 64enne alla guida dell’altro mezzo, e per il suo passeggero, entrambi trasportati presso la clinica di Aprilia in buone condizioni.

Disagi per gli automobilisti che hanno transitato in mattinata sul pezzo di strada Podgora tra la statale Appia e strada Congiunte Destre per la chiusura del tratto durante i rilievi della polizia locale.