Un terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro nel comune di Lariano, in provincia di Roma, ha fatto sentire i propri effetti anche in provincia di Latina. Molti cittadini di Aprilia, infatti, hanno avvertito il sisma, alcuni scendendo anche in strada temendo il peggio.

Il tutto per alcuni secondi intorno alle 14. Nonostante la zona dell’epicentro sia montana, lo spaventoso scossone è stato chiaramente avvertito nei comuni limitrofi, da Velletri, ad Artena e, come detto, anche in pianura.

Allo stato attuale delle cose, non si hanno notizie ne di feriti ne di danni. Solo nelle prossime ore, però, si potrà avere un quadro completo della situazione.