Il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, ha anticipato oggi, pubblicamente, le sue dimissioni.

Lo ha fatto dopo l’ennesimo consiglio comunale infuocato. Negli ultimi mesi la tensione in aula era all’ordine del giorno e su qualsiasi tema.

Più volte il sindaco Carturan aveva espresso la propria posizione sottolineando come se la situazione non fosse tornata alla normalità, al rispetto e alla collaborazione per la crescita della città e il bene dei cittadini avrebbe lasciato.

Ovvio che non resta che vedere cosa accadrà ora. I terremoti politici nelle amministrazioni comunali non sono cosa nuova.

Carturan ha, dalla formalizzazione delle dimissioni, 20 giorni per decidere se confermarle o ritirarle.

E qui entrerà in campo la politica e il gioco forza dei partiti di maggioranza.

“Ho chiesto al segretario generale – ha dichiarato il dindaco, Mauro Carturan – di fornirmi le trascrizioni dell’intervento del consigliere Del Prete sull’ultimo punto all’ordine del giorno. Farò vagliare attentamente ai miei avvocati queste sue dichiarazioni pubbliche per capire se ci sono gli estremi per una querela. Intanto posso già dire che, se si è trattata solo di una polemica politica, è stata tra quelle più infime e becere che io abbia mai ascoltato”.

Contestualmente ha rimesso la delega al bilancio nelle mal’assessore Gildo Di Candilo dopo il rinvio del punto relativo all’approvazione del rendiconto di gestione.

In questa giornata particolarmente accesa è tornato in assise Alfredo Cassetti che subentra come Consigliere comunale a Simonetta Antenucci oggi presentata come assessore alla Pubblica Istruzione insieme al neo delegato al Commercio, Franco Arru.

L’altra novità politica ufficializzata oggi è stata l’adesione di Mauro Contarino al gruppo consiliare della Lega.