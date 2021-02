Una ragazza di 22 anni era stata aggredita in strada, gettata a terra e palpeggiata violentemente prima di riuscire a fuggire dalle mani di chi – secondo gli inquirenti – avrebbe voluto violentarla. Oggi per quegli abusi è stato condannato, a 5 anni di reclusione, Gabriel Marchetti, 19 anni, di Sabaudia.

Il processo, con rito abbreviato – che prevede la riduzione di un terzo di una eventuale pena – si è svolto davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Giuseppe Cario. Il pubblico ministero ha chiesto 4 anni e 8 mesi per il ragazzo, difeso dagli avvocati Angelo Palmieri e Amleto Coronella, ma la sentenza è stata più severa: 5 anni.

L’episodio risale al 3 giugno del 2020. La ragazza si è accorta di essere seguita, ha tentato di accelerare il passo, ma il giovane non ha mollato e l’ha raggiunta in una via del centro di Terracina. Si è messo il casco, per non essere riconosciuto e in poco tempo è riuscito a gettare a terra la vittima, procurandole anche delle lesioni.

Ha tentato la violenza, ma la 22enne ha urlato con tutte le sue forze attirando l’attenzione di un passante che ha chiamato la polizia. Il ragazzo è fuggito, ma qualche giorno dopo, grazie ad un puntuale identikit, è stato individuato e arrestato. Fino ad oggi è rimasto in carcere. I suoi difensori hanno chiesto di nuovo i domiciliari e questa volta gli sono stati concessi.