Non basta un’ordinanza per evitare che nella notte di Capodanno i botti prendano il sopravvento.

Sulla base di questa considerazione il sindaco facente funzione del Comune di Terracina, Roberta Tintari, e l’assessore all’ambiente e alla tutela degli animali, Emanuela Zappone, hanno deciso di rivolgersi direttamente ai cittadini.

In una lettera si invita al buonsenso e al rispetto degli animali sui quali sono ormai accertati gli effetti deleteri causati dai fuochi d’artificio.

Ma si va oltre guardando ai tanti troppi incidenti che l’uso, sconsiderato, dei fuochi d’artificio causa sulle persone.

“Il piacere e il diritto di festeggiare che tutti abbiamo non può prevaricare il diritto degli esseri viventi a condividere serenamente con noi momenti di gioia, senza temere per la propria incolumità. Pensiamo ai tantissimi danni fisici con menomazioni permanenti o incendi che ogni anno l’esplosione dei fuochi d’artificio causa a tante persone, molto spesso bambini. La facilità di accesso a prodotti pirotecnici di crescente potenza, nonostante i divieti stringenti, desta grande preoccupazione perchè l’imperizia e l’accidentalità nel loro utilizzo genera drammi”.

L’obiettivo è anche evitare che il personale sanitario, le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, che trascorrono il loro 31 dicembre al lavoro per garantire sicurezza e assistenza siano gravati da ulteriori interventi legati all’utilizzo di petardi, miccette e fuochi artigianali pericolosi.

“Sinceramente non vediamo il motivo di aggravare il loro già duro lavoro al servizio della comunità con atteggiamenti superficiali e irresponsabili. Non dimentichiamo, inoltre, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di sofferenza acuta, ricoverate nelle strutture sanitarie, nelle case di riposo o degenti a casa, bisognose di tranquillità. Ci appelliamo alla sensibilità, all’educazione e al senso di comunità di tutti affinchè si evitino sofferenze a tanti abitanti della nostra città, esseri umani e animali, rinunciando all’effimero ed estemporaneo gusto di una deflagrazione, spesso incontrollata, seriamente pericolosa e, oltrettutto, dannosa per l’ambiente. Siamo – concludono – una città di persone civili: dimostriamolo anche in questa occasione”.

