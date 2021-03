Sequestrato questa mattina uno stabilimento balneare in viale Circe. Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano.

Le indagini sono partite dopo gli accertamenti su segnalazione dei Vigili del Fuoco che avevano trovato, nei giorni scorsi, un serbatoio Gpl interrato sul lungomare.

I titoli edilizi e demaniali sarebbero risultati carenti così come i presupposti di legge per la loro emissione, soprattutto in relazione all’aumento delle superfici coperte e delle volumetrie. Quanto sopra, in contrasto con il Piano di Utilizzazione degli arenili ed in violazione dei Piani Paesaggistici e di tutte le norme poste a tutela del paesaggio e dell’ambiente marino e costiero.

L’inchiesta, svolta dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, sotto il Coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, ha evidenziato come gli abusi rilevati nei mesi scorsi siano destinati a non rimanere casi isolati. Gli accertamenti continueranno nei prossimi giorni.