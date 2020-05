Mettono a segno una rapina il 4 maggio e grazie ad attente indagini dei carabinieri sono stati individuati.

Si tratta di due ragazzi, di 26 e 28 anni, di origine indiana. I fatti si sono verificati a Terracina, in località San Vito.

Secondo gli accertamenti i due avrebbero urtato con la loro auto la bicicletta condotta da un 33enne loro connazionale, facendolo cadere a terra.

Una volta messo il malcapitato in condizioni di non nuocere gli avrebbero portato via mille euro in contanti.

La vittima aveva anche riportato delle lesioni a causa della caduta sull’asfalto.