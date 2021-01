Due ergastoli e 25 anni di condanna per gli altri due imputati sono stati chiesti per le 4 persone a processo per l’omicidio di Gaetano Marino, il boss degli Scissionisti ucciso il 23 agosto 2012 a Terracina, sul lungomare.

E’ arrivato alle battute finali il procedimento penale che si tiene nell’aula della Corte d’Assise del tribunale di Latina. Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Roma, Maria Teresa Gerace ha chiesto quindi il “fine pena mai” per Arcangelo Abbinante, Giuseppe Montanera, e poi 50 anni di carcere complessivamente per Salvatore Ciotola e Carmine Rovai, tutti di Napoli. Devono rispondere, a vario titolo, di omicidio volontario aggravato, detenzione illecita di armi e utilizzo di queste in luogo pubblico.

Il processo è stato rinviato al prossimo 12 febbraio per la discussione degli avvocati della difesa tra i quali Giuseppe Lauretti.

I FATTI – Il 23 agosto del 2012 il boss della camorra Gaetano Marino, in spiaggia con la famiglia, riceve una telefonata e lascia l’ombrellone all’ultima fila dello stabilimento Serenella a Terracina, per incontrare qualcuno. Arrivato al parcheggio oltre la strada, però, ad attenderlo c’erano dei sicari che lo hanno freddato con 11 colpi di pistola.

L’ordine di uccidere, secondo gli investigatori, sarebbe partito da Napoli, proprio nell’ambito di quella guerra tra i clan di Secondigliano in cui Gaetano Marino, dopo l’arresto del fratello Gennaro, aveva assunto un ruolo di rilievo. Quando il boss, insieme al suo guardaspalle, è risalito dalla spiaggia sul marciapiede, il killer ha sparato i colpi in rapida sequenza. Dieci, come confermato dall’autopsia, hanno raggiunto la vittima al torace e all’addome ma soprattutto al volto. L’ultimo, esploso da una distanza ravvicinata, alla nuca.

Sul posto erano intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Latina e di Terracina, che avevano ascoltato gli uomini fidati di Marino, i familiari e i testimoni e perquisito la camera d’albergo dove la vittima soggiornava.