Terracina ha il nuovo sindaco. I cittadini hanno scelto ed hanno optato per la strada della continuità.

Dopo un ballottaggio tirato, fuori dalle urne, con una campagna elettorale segnata da molte polemiche e attacchi anche sul piano personale, la decisione è stata presa.

A guidare la città nei prossimi cinque anni sarà Roberta Tintari. Unica donna in corsa la Tintari, era sostenuta dalla coalizione formata da Fratelli d’Italia, Cambiamo con Toti per Tintari sindaco, e le civiche Insieme per Roberta Tintari e Uniti e Liberi Roberta Tintari Sindaco.

La Tintari, ha sconfitto tutti i competitor in corsa da Valentino Giuliani, ad Armando Cittarelli, passando per Gabriele Subiaco, Gianfranco Sciscione e Piero Vanni.

Sin dai primi momenti dello scrutinio la vittoria era nell’aria tanto che con 44 sezioni su 45 scrutinate la distanza tra la Tintari al 43,76% e Valentino Giuliani al 33,86% è di misura.

Un successo per Fratelli d’Italia che sul nome del sindaco facente funzioni ha giocato una scommessa non solo per Terracina ma per il resto della provincia.

Su questa candidatura si era rotto, senza possibilità di trovare un accordo, infatti, ogni possibile accordo o patto di coalizione interno al centrodestra.

Fattore che peserà anche sul futuro delle altre tornate elettorali ed in particolar modo su quella di Latina nel 2021.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Roberta Tintari, eletta oggi sindaco di Terracina. La buona amministrazione, il buon governo e la coerenza di Fratelli d’Italia sono state ancora una volta premiate dai cittadini. Grazie anche a tutti quei candidati e militanti che – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida – si sono impegnati in prima persona per raggiungere questo risultato”.