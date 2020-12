La tradizione si rinnova, anche se è stato necessario barare in questo 2020 così strano per non interromperla.

Stiamo parlando del bagno di Santo Stefano, manifestazione benefica che si rinnova, da ormai 6 anni, e che viene organizzata dal gruppo facebook “Sei di Terracina se…”

Per la zona rossa imposta durante le feste, l’evento non ha potuto essere svolto oggi, ne tantomeno ha potuto coinvolgere le decine di persone che hanno partecipato negli anni scorsi.

Questo il post apparso sul gruppo, con video allegato che vi mostriamo in fondo, che spiega come sia comunque stato possibile rinnovare questa che è a tutti gli effetti una nuova tradizione cittadina.

“BAGNO DI SANTO STEFANO 2020 🎅❤🎅❤

Poteva mancare il Bagno di Santo Stefano?

La sesta edizione non doveva saltare ma…come fare?

26 dicembre, siamo in zona rossa e, in ogni caso, non avremmo mai, comunque, creato assembramenti in piena pandemia.

Ecco il video di com’è andata, la sesta edizione è salva!

Ci vediamo il prossimo anno per la settima edizione: ci rifaremo e, finalmente, torneremo ad essere tantissimi come e più dell’edizione 2019!

La tradizione continua”